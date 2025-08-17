Воронеж под ударом: при падении обломков БПЛА повреждены несколько квартир

В некоторых квартирах Воронежа, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждено остекление. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Также губернатор сообщил, что в Острогожском и Лискинском районах существует риск прямого попадания беспилотников.

«В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома», — отметил Гусев.

Глава региона сообщил, что угроза нападения беспилотных летательных аппаратов в области все еще остается актуальной.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 29 украинских БПЛА.