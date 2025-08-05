Воронежская девушка потеряла 2,64 млн руб. из-за мошенников

В Воронеже 20-летняя местная жительница стала жертвой изощренной схемы мошенничества, лишившись более 2,6 млн руб. Как сообщили «Ленте.ру» в УМВД по региону, преступление было совершено с использованием популярного мессенджера.

По данным следствия, злоумышленники сначала вышли на связь с девушкой, сообщив о намерении передать ей цветы. Однако в ходе переписки незнакомцы неожиданно обвинили ее в финансировании террористической деятельности.

Под психологическим давлением жертва согласилась передать крупную сумму наличных курьеру, назвав условное кодовое слово в качестве подтверждения.

На следующий день схема повторилась — девушка вновь встретилась с посредником и отдала оставшиеся сбережения. Общий ущерб составил 2 млн 640 тыс. руб.

По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, что подобные преступления часто совершаются через мессенджеры, и рекомендуют гражданам проявлять бдительность при общении с незнакомцами.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили 17-летнего подростка инсценировать свое похищение.