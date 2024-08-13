Воронежский инженер признался в шпионаже и попытке подрыва военкомата

Артем Лозовой*, инженер из Воронежа, дал признательные показания. Он сознался в том, что шпионил на украинские спецслужбы, а также готовился к совершению террористического акта. Об этом сообщил ТАСС.

Лозовой* был взят с поличным еще осенью прошлого года. Это произошло в тот момент, когда он изымал из тайника компоненты для сбора самодельного взрывного устройства. 39-летний мужчина планировал взорвать военкомат. Оказалось, что он также занимался шпионажем на Украину.

«В ходе расследования дела дал признательные показания по обвинению в госизмене в форме шпионажа, попытке подрыва военкомата в Воронеже, а также незаконном обороте взрывчатых веществ», — указали правоохранители.

Выяснилось, что Лозовой* хотел участвовать в военных действиях в рядах украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России», который признан в РФ террористической организацией. Теперь он содержится под стражей. По итогам суда ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ сумели выявить преступную деятельность дамы, служившей в одной из воинских частей Ростова-на-Дону. Девушка устроилась на службу по заданию ГУР Украины и после этого начала передавать информацию о расположении военных складов и арсеналов.

*внесен в реестр террористов и экстремистов.