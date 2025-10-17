Неосторожный пешеход погиб на трассе под колесами иномарки

Вечером 16 октября на 16-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Киреевском районе произошло смертельное ДТП, передают «Тульские известия». Жертвой стал пешеход, который решил пренебречь базовыми правилами безопасности на дорогах.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода по ходу движения транспорта справа налево.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, на темной одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, что в сумерках сделало его практически невидимым для водителя. Кроме того, он нарушил ПДД, что и привело к трагичному стечению обстоятельств. Пешеход скончался еще до приезда врачей.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности инцидента.

Ранее в Московской области направили в суд дело о ДТП с двумя погибшими.