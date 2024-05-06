Восемь пассажирских автомобилей закупили для лесопожарных станций Подмосковья

В Подмосковье проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированных лесопожарных и лесотехнических автомобилей ГАУ МО «Центрлесхоз». Так, в помощь лесным пожарным закупили восемь пассажирских автомобилей Lada Niva Travel. Об этом рассказали в пресс-службе Комлесхоза Московской области.

Отмечается, что полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря которой можно узнать, где находиться автомобиль и какие задачи выполняет.

Ожидается, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», автопарк Комлесхоза в этом году пополнится еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники.

Ранее стало известно, что в Подмосковье впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора.