Восемь пассажирских автомобилей закупили для лесопожарных станций Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
В Подмосковье проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированных лесопожарных и лесотехнических автомобилей ГАУ МО «Центрлесхоз». Так, в помощь лесным пожарным закупили восемь пассажирских автомобилей Lada Niva Travel. Об этом рассказали в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
Отмечается, что полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря которой можно узнать, где находиться автомобиль и какие задачи выполняет.
Ожидается, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», автопарк Комлесхоза в этом году пополнится еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники.
Ранее стало известно, что в Подмосковье впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора.