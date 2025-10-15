Восемь погибших: в Китае пьяный водитель протаранил группу людей на скутерах

В китайской восточной провинции Шаньдун произошло страшное ДТП. Там автомобилист столкнулся с группой людей на электроскутерах и погубил восемь человек. Об этом сообщил ТАСС.

Трагедия произошла из-за пьяного вождения. 37-летний мужчина сел за руль автомашины в нетрезвом виде и не справился с управлением. Он врезался в группу людей на электроскутерах. Один человек погиб на месте, еще семеро скончались уже в больнице, врачи не сумели спасти им жизни. Еще четверо пострадавших живы, они госпитализированы и их состояние оценивается как стабильное.

ДТП случилось во вторник, 14 октября, поздно вечером. Местная полиция сейчас устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников Росгвардии. Перевернулся грузовик, перевозивший росгвардейцев, в результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов скончались от полученных травм, еще 11 получили ранения.