В шести регионах России осуждены восемь человек за диверсии, направленные на получение быстрого дохода от украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Суд наказал их сроками от 16 до 22 лет, из которых от 3 до 5 лет они должны провести в тюрьме.

В Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае была зафиксирована и остановлена деятельность восьми граждан России.

Это Дмитрий Демидчик 1997 года рождения, Алексей Григорьев (1997), Максим Москалев (1994), Егор Ермаков (2004), Виктория Голушко (2001), Илья Фомичев (2005), Эдуард Гладких (1999) и Сергей Черноокий (1994).

Они, исполняя указания украинских спецслужб, поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также намеревались совершить теракты в местах расположения военных формирований за небольшое вознаграждение.

ФСБ предупреждает, что украинские спецслужбы активно используют интернет, социальные сети и мессенджеры для вербовки граждан России в незаконную деятельность.

Вербовщики утверждают, что их действия будут классифицированы как преступления небольшой тяжести, а расходы покроет обещанное вознаграждение, обычно до 30 тыс. руб. В действительности стремление получить легкие деньги может привести к длительному сроку лишения свободы.

Ранее сообщалось, что белорус пытался ввести в РФ 140 кг наркотиков и был задержан на таможне.