Восемь украинцев пытались замаскироваться под рыболовов и уплыть в Молдавию

Национальная полиция Украины задержала восемь предприимчивых местных жителей, которые воспользовались услугами незаконных бизнесменов. Последние продавали рыболовные костюмы и помогали пересечь границу за деньги, сообщает РИА Новости .

Беглецов обнаружили в полукилометре от границы Молдавии. Предприимчивые призывники решили обратиться к организаторам нелегального канала: «черные» бизнесмены предлагали помогать с побегом за деньги. Средства нужно было переводить в криптовалюте. После этого начиналось небольшое сопровождение клиентов. Как минимум им выдавали рыбацкую маскировку.

Всего были задержаны восемь человек. За попытку незаконного пересечения границы с другой страной из Украины им грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что украинец на велосипеде пытался сбежать от мобилизации в Румынию.