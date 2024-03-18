350 метров от свободы: украинец на велосипеде пытался сбежать от мобилизации в Румынию

Любитель спорта из Николаева спасался от мобилизации на велосипеде, но недостаточно хорошо крутил педали и попался за 350 м до границы Румынии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба республики (ГПСУ).

Уклонист проехал около 750 метров в попытках сбежать за границу от призыва на службу в украинской армии, которая отправляет на передовую даже новичков. Однако мужчине не хватило считанных метров, чтобы стать свободным человеком. Как раз на подъезде к Румынии его задержали пограничники.

Впрочем, как уточнила ГПСУ, уклониста не стали наказывать строго. В его отношении завели только административный протокол. Уточнений о дальнейшей судьбе спортсмена нет. Неизвестно, выдали ли ему повестку на месте, или отпустили.

Отметим, что особенно отчаянные украинцы пытаются покинуть страну по реке Тиса. Известно о нескольких случаях, когда люди тонули или их успевали выловить во время побега.

Ранее сообщалось, что украинец-Фантомас пытался обмануть пограничников и покинуть страну.