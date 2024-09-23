Восьмиклассник, напавший на одноклассников в Иркутской области, задумывался о суициде после атаки

Однако физкультурный преподаватель предотвратил намерение ученика совершить суицид. В настоящее время 13-летний Артем находится в медицинском учреждении с легкими травмами, сообщил SHOT.

Согласно имеющимся данным, в день инцидента школу охранял лишь вахтер, а в фойе находилась единственная гардеробщица.

Подросток, напавший на своих сверстников, проявляет интерес к японской культуре, особенно к манге и аниме. Его одноклассники описывают его как замкнутого и необщительного человека. Артем отмечал в своих социальных сетях, что якобы готовил массовое убийство на протяжении четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ученик с ножом и молотком атаковал сверстников.