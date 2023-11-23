Восьмиклассница из Подмосковья попала в больницу с ожогом пищевода после ссоры с парнем

В подмосковном Клину восьмиклассница попала в больницу с ожогом пищевода после того, как приревновала своего молодого человека к подругам. Об этом сообщает SHOT .

По информации издания, 15-летняя школьница узнала, что ее возлюбленного видели несколько раз в компании ее подружек. Из-за этого между подростками случился скандал. Девочка закрылась в своей комнате, рыдала и не хотела разговаривать с родителями.

Спустя некоторое время мама школьница обнаружила на кухне пустую бутылку из-под уксусной кислоты. Женщина сразу же вызвала скорую. Ребенка экстренно госпитализировали.

Сейчас жизни восьмиклассницы ничего не угрожает, она проходит реабилитацию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково семнадцатилетняя девушка умерла после укола антибиотика.