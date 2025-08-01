Воспитательница детсада в Хабаровском крае избивала ребенка
Воспитательница детсада в Хабаровском крае избивала четырехлетнего мальчика
Фото: [Медиасток.рф]
В Хабаровском крае зафиксирован случай рукоприкладства со стороны сотрудницы детского сада. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Согласно материалам следствия, в дошкольном учреждении города Комсомольска-на-Амуре воспитательница систематически применяла физическое насилие к ребенку четырех лет. Помимо этого, в июле текущего года она оставила без внимания ситуацию, когда мальчик упал и получил повреждения.
Вследствие действий воспитателя у ребенка были выявлены травмы головы и мягких тканей. Попытки родителей добиться справедливости через соответствующие инстанции не принесли желаемого результата. В связи с произошедшим следователи инициировали доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что убийца пятилетнего мальчика отсидит 24 года.