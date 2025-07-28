Суд вынес решение по делу опекунши Наумовой: убийца пятилетнего мальчика отсидит 24 года

В Екатеринбурге суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пятилетнего мальчика. Как передает портал e1.ru, опекунша ребенка Вероника Наумова получила 24 года колонии общего режима.

Отмечается, что женщину признали виновной в убийстве, истязаниях, мошенничестве и других преступлениях.

Воспитанник Наумовой Даниил Егольников, который, по версии следствия, участвовал в издевательствах над мальчиком, также получил срок — его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, резонансное убийство в Екатеринбурге произошло вечером 2 декабря 2022 года. Наумова связала ребенка скотчем, избила металлической ложкой, а затем утопила в ванне с холодной водой.

Врачи установили, что смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии. Главный прокурор области требовал для Наумовой 25 лет колонии, но суд назначил на год меньше.

Сама Наумова до последнего отрицала свою вину в убийстве. Женщина призналась только в мошенничестве, связанном с выплатами на ребенка, и утверждала, что мальчик погиб в результате несчастного случая.

По словам осужденной, спрятать тело ребенка она решила для того, чтобы защитить его сестру Дашу. В суде опекунша заявляла, что доказательств ее вины нет, а все наказания ребенка были частью воспитательного процесса.

Ранее сообщалось, что в Балашихе прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств факта наезда электровелосипеда на ребенка.