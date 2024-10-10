По словам востоковеда Каринэ Геворгян, жестокость и безумие, с которыми жители Незалежной призывают убивать русских, «всех до младенца», свидетельствует о том, что нынешняя Украина превратилась в тоталитарную секту. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что украинцев необходимо массово лечить, прежде всего тех, кого еще можно вылечить.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина и Запад развернули против РФ террористическую войну.