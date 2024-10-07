Нарышкин: Украина и Запад развернули против РФ террористическую войну

На 55-м заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которое проходит в Астане, директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о беспрецедентной террористической угрозе в отношении России.

Об этом в понедельник, 7 октября, пишет РИА Новости, уточняя, что Нарышкин говорил о том, что именно сам Киев вместе со своими западными кураторами развязали против населения России настоящую террористическую войну. Помимо этого, РФ в последнее время все чаще сталкивается и с террористическими угрозами либо от группировок, либо от террористов-одиночек, либо же стран и государств в целом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нарышкин рассказал и о возросших угрозах со стороны стран Запада.