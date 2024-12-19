Востоковед Онтиков пояснил опасность йеменских хуситов для Израиля

В минувшую ночь была зафиксирована новая активность со стороны хуситов в Йемене. Они нанесли удар по Израилю, который был перехвачен. В ответ на данные действия ЦАХАЛ нанесла авиаудары по военным и энергетическим объектам хуситов. По словам востоковеда Андрея Онтикова, в плане военной мощи хуситы не смогут противостоять еврейскому государству. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что главной угрозой в этом отношении является вовсе не военная, а тот факт, что хуситы держат в некоем напряжении израильтян. К тому же они создают определенные экономические трудности для Израиля, прежде всего это создание значительных препятствий для государства, которому приходится изыскивать пути обхода ряда портов.

По мнению эксперта, из-за активности в регионе многие израильские грузы находятся под ударом. На сегодняшний день группировка настроена резко против Израиля, по большей части из-за его действий в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удар по военной цели в Тель-Авиве.