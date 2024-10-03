Востоковед Сажин считает невыгодным для Ирана обострение ситуации на Ближнем Востоке

По словам востоковеда Владимира Сажина, Иран находится в трудном положении, и в экономическом плане, поэтому Тегерану невыгодно вступать в полномасштабный конфликт против Израиля. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что в целом широкомасштабной войны даже между Ираном и Израилем быть не может, вероятны только воздушные ракетные удары, которые будут в пользу Израиля.

По мнению эксперта, на данный момент мяч на стороне Тель-Авива, все ждут ответа на ракетную атаку Тегерана. У Израиля сегодня имеется ряд вариантов, каким образом именно ответить: ударить по центрам принятия решений, прежде всего по Корпусу стражей исламской революции, портам или иранской ядерной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «сотни ракет» на случай реакции Израиля или США на обстрелы.