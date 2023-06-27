«Вот так и выходи погулять с собачкой»: питомец навел хозяина на отрубленную человеческую голову

Мужчина в Ленинградской области во время прогулки с собакой наткнулся на человеческую голову, сообщает SHOT.

По данным журналистов, 38-летний житель гулял в лесу около дома. Собака привела его к горящему черному пакету. Мужчина попытался его потушить, чтобы огонь не перекинулся на траву и деревья. Во время манипуляций из пакета выкатилась человеческая голова. Также в свертке находились и другие части тела. Останки отправили на экспертизу, личность расчлененного выясняется.

Пользователи социальных сетей, особенно те, у кого есть собаки, заявили, что теперь боятся выходить на прогулки в лес и парки.

«Всегда боюсь такого, когда гуляю с собакой в лесу или парке. Мало ли, что она откопает»; «Ужас! Вот так и выходи погулять с собачкой»; «Я бы там умерла на месте пепелища от страха. Ждем расследования», — прокомментировали россияне.

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