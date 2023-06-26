«Разборки выходят на новый уровень»: мужчина пытался решить конфликт, выстрелив гарпуном в шею соседки

Женщина из Приморья выжила после того, как ей проткнули шею насквозь гарпуном, сообщает SHOT.

Россиянка пострадала из-за соседских разборок. Она ругалась с мужчиной из-за того, что он воровал электроэнергию. Сначала сосед угрожал огнеметом, а потом выстрелил в соседку из ружья гарпуном, который пробил ей шею. Мужчина задержан, в отношении его возбудили уголовное дело.

Пострадавшей повезло, ни один жизненно важный орган задет не был. Она в сознании и общается с правоохранителями.

«Соседские разборки выходят на новый уровень»; «Нельзя таких людей в обществе нормальном держать. Сейчас он не убил, а потом убьет»; «Бедная женщина. Хорошо, что не умерла, но повреждение лицевого нерва — это тоже очень серьезно: страшные боли и перекошенное лицо», — прокомментировали ситуацию пользователи социальных сетей.

Ранее соседи в Саратове развязали войну с вилами, топорами и собаками.