Воздушная тревога и ПВО: вторая волна взрывов потрясла юг России

Системы противовоздушной обороны активизировались над черноморским побережьем Краснодарского края, где вечером произошло второе за день отражение атаки беспилотников. Об этом пишет SHOT, ссылаясь на очевидцев.

Сирены воздушной тревоги прозвучали одновременно в Анапе и Новороссийске, после чего местные жители зафиксировали около пяти мощных взрывов со стороны акватории Черного моря.

По предварительным данным, ПВО уничтожает беспилотные летательные аппараты ВСУ, пытающиеся прорваться к побережью.

Участившиеся инциденты с дронами демонстрируют важность соблюдения правил безопасности — даже находясь на курорте, стоит заранее изучить расположение ближайших укрытий и следить за оперативными сводками. Местные власти оперативно информируют население через систему экстренного оповещения, что позволяет минимизировать возможные риски. ПВО на данный момент успешно сбивает воздушную угрозу.

Напомним, что ВСУ попытались атаковать ГРЭС в Подмосковье. Все дроны успешно сбили, однако это не помогло избежать пожара на станции. Как сообщал губернатор Воробьев, подачу тепла и воды проводят в штатном режиме, ситуация на контроле, а пожар успешно ликвидировали.