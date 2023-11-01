Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

В двух регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги вечером среды, 1 ноября. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные онлайн-карт.

Известно, что тревога звучит в Николаевской и Харьковской областях, а также в той части Херсонской области, которая контролируется Киевом. Началось все около 20 часов, но потом тревога стала звучать и около 21 часа.

На данный момент о каких-либо разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщается. Подробности уточняются.