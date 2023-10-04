Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины

В двух областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости , уточнив, что звуковой сигнал прозвучал ближе к 15 часам среды, 4 октября.

Издание уточняет, что сигнал тревоги звучит в Полтавской и Харьковской областях страны. При этом затронута и часть Запорожской области, которая также контролируется Киевом.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить после теракта на Крымском мосту – он произошел почти год назад, 10 октября. За ним, как считают власти, стоят именно спецслужбы Украины.