Воздушная тревога объявлена в Сдероте

В городе Сдерот, что находится в южной части Израиля, вечером понедельника, 30 октября, прозвучала воздушная тревога. Об этом уведомляет израильская армия.

По данным ЦАХАЛ, сирены завыли как в районах вокруг сектора Газа, так и в самом городе Сдерот, уточняет армия Израиля в своем официальном канале.

На данный момент о каких-либо разрушениях или пострадавших в ЦАХАЛ не сообщают. Другие подробности уточняются. Ранее тревога звучала и в других городах на юге страны, в частности, в Ашкелоне.