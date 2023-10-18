Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины

Воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах Украины. Об этом пишет РИА Новости вечером среды, 18 октября.

По данным издания, тревога сначала звучала в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Позже предупреждающий сигнал раздался в Сумской, Николаевской и Одесской областях, а также в той части Херсонской и Запорожской областей, которые контролируются Киевом.

На данный момент никаких сведений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.