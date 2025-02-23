Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины и на части Черкасской.

Сначала сигнал воздушной тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а в 22:18 по московскому времени — в Киевской области, а также в одном из районов Черкасской.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по данным властей РФ, подстроили представители СБУ.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном ВСУ Славянске нанесен бомбовый удар по объектам противника.