В субботу, 22 февраля, в Славянске, который находится на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины, произошел сильный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Телеграм-канале.

По информации, полученной с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях, а также на территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

«О взрыве в Славянске сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.