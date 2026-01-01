Беспилотник ударил по заводу под Калугой в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь и первые часы 2026 года были омрачены чередой чрезвычайных происшествий в ряде российских регионов.

В Калужской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории промышленного предприятия в городе Людиново, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В результате попадания возник пожар. Обошлось без человеческих жертв.

Как отметил глава области, на место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарных и сотрудники специальных служб. Для обеспечения безопасности воздушного движения аэропорт Грабцево в Калуге был закрыт для приема и отправки рейсов.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке украинских БПЛА по гостинице с мирными жителям в поселке Хорлы. Кроме того, ВСУ атаковали автомобиль с людьми, в результате чего погиб пятилетний ребенок.