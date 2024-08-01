Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Омске ликвидировали

На нефтеперерабатывающем заводе в Омске потушили возгорание, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее сообщалось, что в помещении насосной станции произошло возгорание. К месту ЧП прибыли специалисты МЧС России. Пожар также тушили сотрудники НПЗ. Известно, что огонь охватил площадь 300 метров квадратных.

«Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

НПЗ принадлежит компании «Газпром нефть». Завод является одним из крупнейших заводов по переработке нефти в России. Предприятие является одним из ведущих поставщиков моторного топлива на внутреннем рынке. На его долю приходится каждый шестой литр бензина и дизельного топлива пятого экологического класса, производимого в России. Годовой объем переработки на заводе превышает 21 миллион тонн нефти.

Ранее сообщалось, что в Салехарде врачи борются за жизнь ребенка, пострадавшего в пожаре.