В Салехарде врачи борются за жизнь ребенка, пострадавшего в пожаре

Пятилетний ребенок, пострадавший 29 июля в пожаре в Салехарде, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пятилетний ребенок пострадал в пожаре 29 июля. Огонь охватил несколько квартира в доме на ул. Сергея Лазо. На месте обнаружили тела двух человек, женщины и мужчины. Пятилетний ребенок был госпитализирован.

Сейчас ребенок остается в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое, врачи делают все возможное, чтобы помочь юному пациенту.

Отметим, что по факту пожара организовали проверку и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле произошел взрыв в доме. Он частично обрушился, люди оказались под обломками. Спасатели извлекли тело женщины.