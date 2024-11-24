Возле британского парламента произошло нападение на мужчину с ножом
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Лондонские полицейские перекрыли Вестминстерский мост, расположенный возле здания парламента в столице Великобритании. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Уточняется, что оцепление моста связано с нападением на мужчину с ножом при путешественниках в нескольких метрах от здания британского парламента.
После реагирования на звонок в полицию о драке на Вестминстерском мосту местными стражами правопорядка был найден истекающий кровью мужчина с ножевым ранением. Пострадавший доставлен в больницу и находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Китае студент колледжа зарезал восемь сокурсников.