Возле британского парламента произошло нападение на мужчину с ножом

Лондонские полицейские перекрыли Вестминстерский мост, расположенный возле здания парламента в столице Великобритании. Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Уточняется, что оцепление моста связано с нападением на мужчину с ножом при путешественниках в нескольких метрах от здания британского парламента.

После реагирования на звонок в полицию о драке на Вестминстерском мосту местными стражами правопорядка был найден истекающий кровью мужчина с ножевым ранением. Пострадавший доставлен в больницу и находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Китае студент колледжа зарезал восемь сокурсников.