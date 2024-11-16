В Китае студент колледжа зарезал восемь сокурсников

Китайский студент напал на своих одногруппников в политехническом колледже с ножом, в результате чего погибли восемь человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел на востоке Китая, в провинции Цзянсу, в городе Исин. В результате нападения также пострадали 17 человек.

Напавшим оказался 21-летний студент. По предварительной информации, он был разозлен из-за того, что ему не выдали аттестат. Отмечается, что получить документ он не мог, потому что не сдал экзамены.

Молодой человек ворвался в здание учебного заведения и начал нападать на всех, кто попадался ему на глаза. Сейчас студент задержан. В скором времени органы правопорядка изберут ему пресечения.

В субботу, 16 ноября, сообщалось, что в пригороде Парижа неизвестный взял в заложники четверых сотрудников ресторана. Мужчина удерживал людей в помещении в течение трех часов. Позже полиции удалось вызволить работников заведения, а молодого человека задержали.