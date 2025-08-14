Возле острова Сахалин спасли женщину-дайвера

Спасателям удалось найти живой женщину-дайвера, которая пропала при погружении в среду, 13 августа. Об этом сообщил «Интерфакс».

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Женщина пропала вчера, 13 августа, во время погружения неподалеку от острова Монерон. Ее нашли только 14 августа.

«Обнаружена спасательным судном в 15 км от берега и доставлена на остров Монерон. Пострадавшую осмотрел медработник, входящий в состав группы спасателей», — указали журналистам.

Ранее сообщалось о спасении дайвера в Китае. Он пять суток выживал в подводной пещере, в которой заблудился, и прятался в кармане с воздухом. Питаться ему пришлось сырой рыбой, за счет этого мужчина дождался появления спасателей.