«Возмещается в полном размере»: выяснилось, как компенсируют ущерб постояльцам сгоревшей в Набережных Челнах гостиницы

В 10:45 пожар был локализован, а в 11:05 открытое горение ликвидировали. Информации о пострадавших нет, однако, как рассказала юрист Алла Георгиева, постояльцы гостиницы могут выглядеть совершенно здоровыми, но надышаться угарным газом, что проявится через несколько дней.

«Человек в результате пожара мог не получить никаких повреждений, но испытать стресс. И если, например, этот человек имеет сердечное заболевание, и оно у него стало прогрессировать, он вдруг попал в больницу, тогда можно требовать возмещение вреда здоровью. Также могут поступать и те, кто спустя несколько дней обратились к врачу с симптомами удушья», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот на получение компенсации морального и материального вреда могут претендовать все постояльцы.

«Вред в полном размере возмещается причинителем вреда. Сюда могут войти: оплата стоимости проживания в гостинице и компенсация стоимости сгоревших вещей, но для этого необходимо оценить сумму ущерба и доказать, что предметы находились в момент пожара в гостинице. Также возместить придется сумму, утраченную по зарплате, если человек потерял доход, в связи с произошедшим событием», — добавила Георгиева.

Однако, уточнила собеседница, получить материальное возмещение будет сложно, потому что граждане должны будут в первую очередь доказать, что эти вещи там находились и провести оценку, что они стоят именно столько, сколько запрашивает истец.

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