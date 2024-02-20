Возможное отключение связи Starlink в новых регионах РФ назвали настоящей катастрофой для Украины

Украинская армия столкнется с очень тяжелыми последствиями, если спутниковая связь от компании Илона Маска перестанет работать в недавно присоединенных к России областях. Об этом сообщил украинский вице-премьер Михаил Федоров. Его точку зрения привело издание «Общественное».

По мнению заместителя главы правительства Украины, отключение терминалов Starlink на тех территориях, которые уже не контролируются Киевом, создаст огромные сложности для ВСУ.

«Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников», - указал он.

По его утверждению, прямо сейчас Киев ведет переговоры с компанией SpaceX, чтобы та изыскала возможность обеспечить бесперебойную работу тех терминалов, которые находятся в руках ВСУ, и блокировать все остальные.

Ранее Илон Маск, владелец компании Starlink, похвастался своими успехами в противостоянии РФ. По его словам, подконтрольные ему организации сделали гораздо больше других в деле ослабления могущества России. В частности, они изъяли у России монополию по запуску космических кораблей.