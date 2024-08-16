Возможного создателя символа Z уволили из Минобороны

Стало известно об увольнении из Минобороны Андрея Ильницкого, советника Сергея Шойгу. В публикации ТАСС он отмечен как «военный эксперт, бывший советник министра обороны».

Андрея Ильницкого считают одним из возможных авторов символа специальной военной операции Z. Этот знак наносится на военную технику российских войск.

Символ Z запрещен во многих западных странах.

Андрей Ильницкий занимал пост советника министра обороны с 2015 года. Он ввел в оборот термин «ментальная война». Ранее он трудился заместителем председателя правительства Московской области по социальным коммуникациям.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о льготах, которые получают участники СВО.