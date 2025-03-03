Возросло число жертв наезда автомобиля на толпу в Германии

Стало известно точное число пострадавших из-за наезда автомашины на толпу людей в немецком городе Мангейм. Ранее пресса говорила об одном погибшем и нескольких раненых, но оказалось, что погибли 2 человека, и еще 25 получили травмы. Об этом сообщило издание Bild.

После того, как автомобиль на полной скорости врезался в большую толпу в Мангейме, в общей сложности пострадали 27 человек.

«Два человека погибли, 25 пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы», — указали журналисты.

Ранее о ДТП в Мангейме уже сообщала пресса, но говорила всего об одном погибшем и нескольких раненых. Водителя, который снес людей, уже задержали. Местные правоохранители по итогам инцидента проводят операцию, они попросили всех горожан временно воздержаться от посещения центра города ради собственной безопасности.