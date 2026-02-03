Возвращение с балкона: пьяная гостья устроила «визит вежливости» и обчистила друга на Сахалине

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело о краже 150 тысяч рублей. По версии полиции, преступление совершила знакомая потерпевшего, которая проникла в его квартиру через балкон после совместного распития спиртного.

По информации областного управления МВД, 22-летняя жительница города гостила у своего приятеля. В ходе застолья мужчина, по неосторожности, рассказал, что дома хранит крупную денежную сумму.

Дождавшись, когда хозяин проводит ее и уснет, девушка вернулась. Обнаружив, что входная дверь заперта, она нашла альтернативный способ попасть в квартиру — через балкон. Внутри она нашла кошелек и похитила 150 тысяч рублей.

Правоохранительные органы квалифицировали ее действия как кражу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

