Заядлых воров-домушников поймали на краже меда и посуды

В Тульской области задержаны двое ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже из частного дома в поселке Спицинском, передает «ТУЛАСМИ» . По данным регионального управления МВД, злоумышленники проникли в дом, отжав пластиковое окно, и похитили электрический нож, посуду и рамки с медом, причинив ущерб на сумму 69 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, дом принадлежал 52-летнему москвичу, что делает его типичной мишенью для преступников, рассчитывающих на незанятое жилье. Метод проникновения — отжим пластикового окна — является распространенным способом взлома, что указывает на важность установки дополнительных запорных устройств и сигнализаций.

Задержанные, 35 и 32 лет, уже признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой может достигать шести лет лишения свободы. Учитывая рецидивный характер преступления, суд, вероятно, примет во внимание предыдущие судимости задержанных при вынесении приговора.

