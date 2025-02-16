«Впереди — Суджа»: из еще одного села в Курской области выбили ВСУ

Бойцы ВДВ России выдавили противника из населенного пункта Свердликово в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем канале Telegram.

По данным военкора, значительная часть Свердликово уже зачищена от ВСУ. Это очередной успех российских военных в регионе. Само поселение обеспечивает прямую дорогу на город Суджа, который стал одним из первых излюбленных пунктов украинских войск. Как отметил автор публикации, близится полное освобождение Курской области.

«Впереди — Суджа и группировка ВСУ севернее нее», — добавил он.

Ранее сообщалось про историю молодого пограничника в Курской области, который 50 дней считался пропавшим. Выяснилось, что все это время он с ранением выживал на территории в окружении ВСУ, запоминал их передвижения и искал своих.