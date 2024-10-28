Врач Логина пояснила опасность для здоровья газовых плит

Испанские ученые выяснили, что газовые плиты приводят к преждевременной смерти. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о негативном влиянии газовых плит. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, метан, выделяемый газовыми плитами, может спровоцировать аллергию, а также оказывает негативное влияние на органы дыхания, вызывая тем самым астму и прочие заболевания.

Медик добавила, что сильное негативное воздействие возможно при условии, что газовое оборудование установлено неправильно, поскольку это увеличивает риск утечек.

По ее мнению, во избежание обострений и развития указанных заболеваний стоит чаще проветривать помещение, где установлена газовая плита, а при любой поломке вовремя ее устранять.

Ранее сообщалось, что ученые выявили связь между газовыми плитами и гибелью десятков тысяч европейцев.