Врач Логина пояснила опасность для здоровья газовых плит
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Испанские ученые выяснили, что газовые плиты приводят к преждевременной смерти. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о негативном влиянии газовых плит. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, метан, выделяемый газовыми плитами, может спровоцировать аллергию, а также оказывает негативное влияние на органы дыхания, вызывая тем самым астму и прочие заболевания.
Медик добавила, что сильное негативное воздействие возможно при условии, что газовое оборудование установлено неправильно, поскольку это увеличивает риск утечек.
По ее мнению, во избежание обострений и развития указанных заболеваний стоит чаще проветривать помещение, где установлена газовая плита, а при любой поломке вовремя ее устранять.
Ранее сообщалось, что ученые выявили связь между газовыми плитами и гибелью десятков тысяч европейцев.