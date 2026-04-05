Врач объяснил, как правильно действовать после укуса клеща

При укусе клеща важно как можно быстрее удалить его, соблюдая осторожность, чтобы снизить вероятность заражения инфекциями. Об этом рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия в беседе с « Лентой.ру ».

По словам специалиста, оптимально использовать специальный пинцет или прочную нить, захватывая клеща максимально близко к поверхности кожи. Извлекать паразита следует плавно, без резких движений и давления на его тело, поскольку это уменьшает риск попадания возможных возбудителей инфекции в кровь. Если самостоятельно удалить клеща не удается, врач рекомендует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

После извлечения место укуса необходимо обработать антисептическим средством. Для этого подойдут хлоргексидин, спирт или йод. Эксперт отдельно подчеркнул, что перед удалением клеща не следует использовать масло, кремы или другие жидкости, поскольку такие действия могут повысить риск передачи инфекции.

Удаленного клеща, по возможности, советуют сохранить в чистом контейнере и передать в лабораторию для анализа на наличие инфекций. Это позволит врачам своевременно определить необходимость профилактического лечения.

Даже при отсутствии жалоб специалист рекомендует проконсультироваться с инфекционистом. В течение нескольких недель после укуса важно следить за самочувствием: повышение температуры, головная боль или покраснение вокруг места укуса требуют обращения за медицинской помощью.

По оценке врача, своевременная реакция на укус клеща существенно снижает риски для здоровья и помогает предотвратить развитие серьезных осложнений.

