Врачи прооперировали москвичку с острым воспалением после визита к стоматологу

В Москве 35-летней женщине потребовалась экстренная госпитализация и сложная операция после процедуры удаления зубов мудрости, проведенной в одной из частных стоматологических клиник. Об инциденте со ссылкой на пострадавшую сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, во время хирургического вмешательства пациентка почувствовала, как медицинский инструмент врача проник ей в горло. Несмотря на тревожный симптом, сразу после процедуры ей не была оказана дополнительная помощь.

Спустя сутки у москвички появились первые признаки осложнений: сильная боль в горле и отек в области лимфоузлов. На третий день она вернулась в клинику с жалобами, однако лечащий стоматолог не диагностировал никаких отклонений.

Через два дня состояние женщины резко ухудшилось: развился обширный отек щеки, сопровождавшийся интенсивным болевым синдромом. В тяжелом состоянии, с признаками острого гнойного воспаления, ее доставили в стационар.

Челюстно-лицевой хирург провел пациентке неотложную операцию. Курс стационарного лечения занял пять дней. Представители клиники, где изначально удаляли зубы, вернули женщине стоимость процедуры. В настоящее время москвичка намерена взыскать с медицинского учреждения дополнительную компенсацию на восстановительное лечение.

Ранее сообщалось, что в Дербенте женщина зашла в кабинет стоматолога и умерла.