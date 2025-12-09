Врачи провели трепанацию черепа модели Тартановой, пропавшей после встречи с парнем

33-летняя модель из Краснодара, разыскиваемая родными две недели, обнаружена в крайне тяжелом состоянии в одной из столичных клиник. По данным Telegram-каналов, женщина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где ей была проведена срочная операция.

Состояние Анжелики Тартановой медики оценивают как критическое. В результате полученных травм у нее диагностировали отек и ушиб головного мозга. Для удаления гематомы и стабилизации жизненных показателей врачи были вынуждены провести пациентке трепанацию черепа. В настоящее время медицинская бригада продолжает бороться за ее жизнь.

О пропаже модели ее сестры заявили 9 декабря. По их словам, связь с Анжеликой оборвалась две недели назад, после чего она перестала отвечать на звонки и сообщения. По предварительной информации следствия, причиной тяжелейших травм могло стать жестокое избиение, предположительно, ее парнем.

