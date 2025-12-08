Подросток из Кемеровской области пропал в Екатеринбурге: известны приметы

В Екатеринбурге волонтеры и полиция ведут поиски 16-летней Ларисы, которая пропала в городе 8 декабря. Подросток приехала в уральскую столицу из Кемеровской области, города Анжеро-Судженск, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По данным спасателей, девушка высокого роста (около 170 см), нормального телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на ней была черная куртка с белой меховой оторочкой, голубая джинсовая юбка, черные сапоги и голубой платок.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении пропавшей Ларисы, просят срочно связаться с поисковиками по круглосуточной горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52, либо сообщить в службу спасения по телефону 112.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли заблудившихся недалеко от Якутска россиян.