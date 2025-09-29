Врачи удалили во время операции пациенту здоровую почку из-за ошибки

Во Франции произошло ЧП в одной из больниц. Там хирурги ошиблись во время операции и удалили мужчине здоровую почку. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Инцидент произошел в июне 2025 года в одной из больниц, которая находится в пригороде Парижа. У 77-летнего мужчины диагностировали рак, и ему должны были провести нефроэктомию, удаление больной почки. После операции больной обнаружил, что ему удалили не ту почку. Теперь у него возникли большие проблемы, так как теперь его организму предстоит бороться с раком с помощью пораженного органа.

Родственники мужчины подали в суд на компанию Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, которая управляет клиникой, где проводилась операция. В то же время руководство больницы отказывается давать какие-либо комментарии, ссылаясь на врачебную тайну.

