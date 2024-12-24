Врачу из Москвы дали реальный срок лишения свободы за перевод денег ФБК

Кардиохирургу Ивану Тищенко в Москве вынесли наказание за финансирование Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил ТАСС.

Дело Тищенко рассмотрел Перовский суд города Москвы. Его обвиняли в том, что он переводил средства на нужды ФБК. Врач не отрицал этот факт, но утверждал, что делал это еще до момента признания организации экстремистской.

«Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима», — указали журналистам в пресс-службе суда.

Подсудимый был взят под стражу сразу после вынесения ему приговора.

Ранее сообщалось о суде над крымчанином, который совершал диверсии по заданию украинской спецслужбы. Мужчина заминировал несколько участков железной дороги, а также пытался сжечь склад с топливом. За это ему дали 22 года лишения свободы. Пять из них он проведет в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

*организация признана в РФ экстремистской и запрещена