Враг атаковал Москву: беспилотник ВСУ сбит в ТиНАО

В Троицком округе Москвы силы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно ликвидировали еще один вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своих социальных сетях сообщил Сергей Собянин, мэр столицы.

По информации от главы города, в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.

«В Троицком административном округе Москвы сбит еще один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Кроме того, в связи с потенциальной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропорту Внуково были введены временные ограничения.

Ранее стало известно, что в городском округе Подольск в Московской области силами региональной ПВО выявлены в небе и уничтожены два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы.