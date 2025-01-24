Атака врага продолжается: еще два дрона ВСУ сбили в Подмосковье

В городском округе Подольск в Московской области силами региональной ПВО выявлены в небе и уничтожены два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал столичный мэр Сергей Собянин.

В районе полуночи силами ПВО были сбиты в Коломенском и Раменском городских округах Московской области вражеские дроны, летевшие на Москву. Об этом в соцсетях проинформировал столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщает Собянин.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов. На это указывает SHOT со ссылкой на данные очевидцев.

По предварительным данным, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Как пишут ряд СМИ, целью атаки, по предварительным данным, был нефтезавод АО «РНПК» под Рязанью.