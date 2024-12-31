Враг атакует: из-за атаки БПЛА под Смоленском загорелся объект ТЭК

В ночь на среду, 31 декабря, в Ярцевском районе Смоленской области произошло возгорание на объекте, связанном с производством и распределением энергии. По информации, предоставленной главой муниципального образования Романом Захаровым, причиной инцидента стала атака беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Спасатели уже на месте и активно борются с огнем. Специальные службы проводят расследование инцидента.

«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — написал Захаров в своем Telegram-канале.

Захаров обратился к жителям района с просьбой не публиковать в интернете фотографии и видеозаписи, связанные с пожаром, а также не размещать информацию о работе систем противовоздушной обороны, которые уничтожают вражеские беспилотные летательные аппараты.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два дрона ВСУ самолетного типа сбиты над акваторией Черного моря.