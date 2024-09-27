Враг атакует Ростовскую область: семь БПЛА уже сбиты за ночь под Новошахтинском
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Армия России продолжает отражать удары ВСУ беспилотными летательными аппаратами по Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Как написал он в своем аккаунте в соцсетях, к настоящей минуте в небе над Новошахтинском ПВО сбиты не менее семи дронов противника.
«В результате падения обломков в поле загорелась трава, пожарные оперативно потушили огонь. Пострадавших и разрушений нет», — написал Голубев.
Ранее мы со ссылкой на очевидцев подтверждали, что под Новошахтинском после ликвидации первых трех вражеских БПЛА произошло возгорание поля после падения осколков.